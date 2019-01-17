Сеул, 17 января, 2019, 10:49 — ИА Регнум. Впервые за 10 лет прибыль Пенсионного фонда Южной Кореи ушла в минус, сообщает The Kyunghyang Shinmun.

Корейская пожилая пара

По сообщению Национальной пенсионной службы Республики Корея, Национальный пенсионный фонд сократился на 17 трлн вон (~$15,1 млрд) в октябре прошлого года. В результате чего доход фонда стал отрицательным.

Согласно предоставленным данным, прибыль с начала 2018 года по конец октября составила — 0,39%. Доход фонда впервые стал отрицательным с 2008 года (-0,18%), когда произошел мировой финансовый кризис. В результате сумма фонда в октябре составила 637,36 трлн вон (~$568,2 млрд), что на 16,5 трлн вон (~$14,7 млрд) меньше, чем в сентябре месяце.

Однако 17 января представители Национальной пенсионной службы Республики Корея сообщили, что сократят долю инвестиций в облигации до 45,3% в соответствии с планом управления фондом на 2018 года. Вместо этого ожидается привлечение иностранных инвестиций и альтернативные инвестиции.

В частности, планируется увеличить зарубежные акции на 20%, облигации на 4%, замены на 8,1%. Представители службы даже рассматривают возможность передачи части своего валютного портфеля в зарубежные офисы Нью-Йорка, Лондона и Сингапура.