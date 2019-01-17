Оренбург, 17 января, 2019, 10:44 — ИА Регнум. В Оренбурге с 9 по 14 января отмечен рост розничных цен на автомобильное топливо. Бензин вырос в цене на 0,4%, солярка — на 0,2%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Оренбургстате.

Иван Шилов ИА REGNUM Цены на бензин

На 14 января стоимость литра бензина в среднем составила 43,5 рубля против 43,33 рубля по состоянию на 9 января. Больше всего на АЗС подорожал бензин марки АИ-98 (на 0,8%). Дизтопливо выросло в цене на 0,2% — с 47,53 рубля до 47,63 рубля.

Напомним, резкий скачок цен на автомобильное топливо в регионе отмечен с 1 по 8 января. Бензин подорожал на 1—1,5%, дизтопливо — на 1,5%.

Такая ценовая политика на рынке нефтепродуктов вызвала негодование автовладельцев. Возмущаются и те, кто не имеет собственных транспортных средств, поскольку считают, что подорожание автомобильного топлива повлечёт рост цен на промтовары, продовольствие и проезд в общественном транспорте.

Между тем специалисты еще в 2018 году прогнозировали, что в 2019 году произойдёт увеличение стоимости бензина и дизтоплива из-за повышения акцизов и НДС. При этом эксперты не исключают повтора бензинового коллапса, аналогичного тому, что был весной 2018 года.