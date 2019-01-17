Киев, 17 января, 2019, 10:40 — ИА Регнум. Кандидаты в президенты Украины, которые дают жителям страны много предвыборных обещаний, не смогут их выполнить. Об этом заявила депутат от фракции «Самопомич» Елена Сотник в эфире телеканала NewsOne.

Иван Шилов ИА REGNUM Политики Украины. Рада

«Вам (жителям страны) обещают (кандидаты в президенты Украины) увеличивать пенсии, льготы, давать кредиты», — напомнила депутат.

По ее словам, в стране, которая находится в преддефолтном состоянии, в настоящее время «нет таких ресурсов ни для одного из кандидатов».

Как передавало ИА REGNUM, 31 марта 2019 года на Украины должны состояться президентские выборы. В тройку лидеров президентской гонки, согласно последним опросам, входят глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, актёр Владимир Зеленский и действующий глава государства Пётр Порошенко.

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