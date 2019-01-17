Вашингтон, 17 января, 2019, 10:25 — ИА Регнум. Если президент США Дональд Трамп посчитает нужным вывести страну из НАТО, ни конгресс, ни высшие судебные органы не смогут ему в этом помешать, к такому выводу пришел ряд экспертов и законодателей, сообщает американское издание The Foreign Policy.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

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Причиной опасений экспертов и законодателей стала неоднократная критика Трампом альянса и постоянные попытки «протянуть оливковые ветви» российскому президенту Владимиру Путину. При этом, как свидетельствуют конституция и целый ряд решений конституционного суда страны, принятых за последние полвека, закон все же будет на стороне главы Белого дома.

«Президент в области внешней политики имеет довольно большую свободу действий, тогда как конгресс в них права голоса не имеет», — подчеркнул один из научных сотрудников Брукингского института Скотт Андерсон.

Андерсон ссылается на судебное разбирательство, инициированное рядом законодателей в 1979 году против тогдашнего президента Джимми Картера, который в одностороннем порядке денонсировал соглашение о взаимной обороне США с Тайванем, чем проложил дорогу для «политики одного Китая», проводимой Пекином. Тогда Верховный суд страны отверг иск законодателей, указав, что вопросы внешней политики относятся к политике, а не к области права, поэтому законодательной и исполнительной ветвям власти нужно разбираться с ними самостоятельно.

Издание подчеркивает, что взаимоотношениями Пекина и Тайваня нежелание высших судебных органов вмешиваться во внешнюю политику не ограничивается: они точно так же поступили в 1986 году, когда был подан иск против администрации Рональда Рейгана одной из сельскохозяйственных компаний, после того как как Белый дом ввел эмбарго против Никарагуа. Затем в 2002 году в одностороннем порядке из Договора об ограничении систем противоракетной обороны вышел и президент Джордж Буш — младший, который ни с кем не советовался. Выдвинутой против него иск был так же отвергнут судом.

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Напомним, Трамп неоднократно выступил с яростной критикой НАТО. В частности, на последнем саммите НАТО он отчитал генсека альянса Йенса Столтенберга за то, что члены блока делают недостаточный вклад в бюджет организации. Он указал на то, что Германия «выплачивает миллиарды» России за ее газ тогда, когда альянс должен противостоять Москве.