Махачкала, 17 января, 2019, 11:12 — ИА Регнум. В убийстве сожительницы и её матери, а также в угрозе убийством и незаконном обороте оружия и боеприпасов признан виновным житель дагестанского города Хасавюрта. Верховный суд республики назначил ему наказание в виде 19 лет колонии строгого режима, сообщили ИА REGNUM 17 января в пресс-службе прокуратуры Дагестана.

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В судебном заседании было установлено, что в 2016 году обвиняемый на почве неприязненных отношений со своей сожительницей затеял ссору с двумя её родственниками. В ходе конфликта он направип на них пистолет и угрожал убийством. Огнестрельное оружие он ранее незаконно приобрел и хранил, переделав его под стрельбу боевыми патронами.

В 2017 году в городе Хасавюрте подсудимый вооружился и незаметно проследовал за своей сожительницей, вышедшей из дома со своей матерью и 10-летней дочерью. В безлюдном месте злоумышленник выстрелил из пистолета в головы женщин.

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Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2018 года жителя Левашинского района Дагестана признали виновным в убийстве одного и ранении двоих граждан Казахстана. В ходе потасовки, произошедшей в мае 2005 года, преступник умышленно нанёс потерпевшим удары кухонным ножом в различные части тела.

Почти 13 лет преступник находился в международном розыске. Он был задержан в мае 2018 года в своём родном селе. Суд приговорил его к 6,5 года лишения свободы.