Москва, 17 января, 2019, 10:11 — ИА Регнум. «Две королевы» (16+)

Цитата из к/ф «Две королевы». реж Джози Рурк. 2018. Великобритания Мария (Стюарт), королева Шотландии

Историческая драма британского режиссера Джози Рурк рассказывает о великом и трагическом противостоянии двух властных женщин — «железной» королевы Елизаветы I и ее решительной соперницы Марии Стюарт. Зрители увидят всю историю борьбы за власть, закончившуюся для одной из них на эшафоте.

«Наше время» (18+)

Драма мексиканского режиссера Карлоса Рейгадаса погружает зрителя не только в непростые взаимоотношения героев, но и в экзотику древней латиноамериканской страны. Двое интеллигентных людей — поэт Хуан и его жена, филолог Эстер — занимаются необычным делом. Они держат огромное ранчо, на котором выращивают быков для родео. Внезапно завязавшийся любовный треугольник пробуждает угасшие страсти и вдохновение. Но стоят ли даже самые гениальные стихи разрушенной любви?

«Интервью с Богом» (16+)

Герой фильма Перри Лэнга, успешный журналист Пол, ведет в газете свою колонку, где пишет о вопросах религии. Эта работа давно стала для него рутиной, но все меняется в один день, когда ему назначает встречу таинственный незнакомец, который называет себя самим Господом Богом и при этом согласен дать Полу развернутое интервью. Можно было бы и посмеяться над городским сумасшедшим, но чутье Пола подсказывает ему, что не все так просто. В его жизни начинается череда странных и обескураживающих событий…

«Стекло» (16+)

Если у тебя мания величия, то это не значит, что ты не супергерой на самом деле! В фильме М. Найта Шьямалана в одной психиатрической больнице оказываются трое очень необычных пациентов, которых врачи пытаются убедить в том, что они на самом деле — самые обыкновенные члены общества. Но это весьма непростая задача, если в теле одного из них живет множество личностей, второй способен ощущать в людях зло при прикосновении, а третий обладает суперхрупкими костями и супермощным преступным умом. Собрать их вместе — это плохая идея, которая добром явно не кончится…

Фильм является сиквелом сразу двух фильмов Шьямалана — «Неуязвимый» и «Стекло». Поклонники Брюса Уиллиса, Сэмюэла Л. Джексона и Джеймса Макэвоя наверняка оценят его по достоинству.

«Пышка» (16+)

Нелегко быть дочерью королевы красоты со стажем! Выйдя из возраста пленительной свежести, красавица не вернулась к обычной жизни, а продолжает вариться в атмосфере мишурного блеска, курируя местный конкурс. Дочку свою она зовет не по имени, а просто Пышка, и это еще мягко сказано. Юная Уиллоудин не просто пухленькая, а весьма объемная девушка, но ее это совершенно не парит, а вот мамино всепоглощающее хобби ее порядком достало. Из вредности Пышка решает принять участие в конкурсе красавиц…

Бодипозитивную комедию сняла режиссер Энн Флетчер.

«Ничего себе каникулы!» (18+)

Когда-то телефоны существовали только для того, чтобы по ним разговаривать, но те времена безвозвратно прошли. Теперь при помощи телефона можно узнать дорогу не только в ближайший ресторанчик, но и к чьему-то сердцу. Установи себе простенькое предложение и отправляйся на поиски своей половинки — хоть на вечерок, хоть на всю жизнь. Так и поступили герои отвязной комедии Патрика Кассира, рисковая парижанка Марион и солидный Бен, новичок в знакомствах по интернету. После первого же совместного выхода в реал оба решают, что это судьба и что им необходимо немедленно отправиться в путешествие, чтобы предаться вспыхнувшей страсти на диких и экзотических просторах Болгарии. Но романтические каникулы вполне могут выйти боком, когда плохо знаешь не только страну, но и друг друга…

«Романтики 303» (16+)

Еще один фильм о романтическом путешествии. На сей раз — классический роуд-муви. Студентка Юле — самостоятельная девушка, уверено чувствующая себя за рулем дома на колесах и не боящаяся подвозить незнакомых парней. Свой парень у нее уже есть, и именно к нему она и едет через всю Европу. Ее случайный попутчик Ян тоже студент, в путь он отправился не за романтикой, а чтобы отыскать в далекой Испании своего отца, которого никогда не видел. Пока старенький кемпер оставляет за собой километры и города, двое все лучше узнают друг друга. В какой-то момент оказывается, что они больше, чем просто попутчики…

Лирическую комедию-путешествие снял немецкий режиссер Ханс Вайнгартнер.

«Астерикс и тайное зелье»

Все смешалось в галльской деревушке! Не было печали — и вдруг беда: мудрый друид Панорамикс неудачно упал и переломал себе ноги. Это заставило его задуматься о бренности бытия и заодно о преемнике на столь ответственном посту. Пост, и правда, суперответственный — только Панорамикс до сих пор владел секретным рецептом напитка, который делал храбрых галлов непобедимыми силачами, и только друид имел право его варить. Не всякий достоин стать новым друидом, и начинаются поиски достойного кандидата, которые, конечно, никак не могут обойтись без старых приятелей — ловкого малыша Астерикса и простодушного верзилы Абеликса. А тем временем злобный друид-отщепенец вознамерился завладеть заветным секретом. И надоедливые римляне тоже тут как тут…

Полнометражный мультфильм французских кинематографистов продолжает череду историй о неунывающих добродушных забияках-галлах.