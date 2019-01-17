Лондон, 17 января, 2019, 10:02 — ИА Регнум. Аргентинский нападающий Гонсало Игуаин продолжит карьеру в лондонском «Челси». Об этом сообщает Sky Sport.

Кирилл Венедиктов Гонсало Игуаин

По информации издания, «Челси» согласовал аренду нападающего с туринским «Ювентусом», которому принадлежат права на игрока.

Отмечается, что «Челси» арендует Игуаина до конца нынешнего сезона с возможностью продления ещё на год. Помимо этого лондонский клуб сможет выкупить права на игрока.

Напомним, с 2016 по 2018 год Игуаин выступал за «Ювентус. Летом 2018 года он перешёл в аренду в «Милан».

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