Якутск, 17 января, 2019, 09:40 — ИА Регнум. Вероятность заключения мирного договора с Японией — это щепетильная тема, и подходить к её обсуждению необходимо всесторонне. Такое мнение высказал корреспонденту ИА REGNUM политолог из Якутии Андрей Данилов.

Иван Шилов ИА REGNUM Курильские острова

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Говоря о территориальном аспекте этого вопроса, эксперт подчеркнул, что решать его нужно, в первую очередь основываясь на мнении самих жителей Курильских островов.

«Нужно обратить внимание, что думают люди — хотят ли они остаться в России или «уйти» в Японию, насколько целесообразно отдавать эти острова, что мы от этого получим, какая-то компенсация, контрибуция, репарация за это должны быть, чтобы Япония и РФ договорились на каких-то взаимовыгодных условиях», — считает политолог.

Эксперт обратил внимание на то, что население Курил вряд ли одобрит передачу этих земель Японии — «люди уже привыкли, больше 70 лет — это как минимум три поколения, включая самых молодых и самых старых жителей».

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«И опять же, такие вопросы просто так не решаются, это будет прецедент, — попытался оценить последствия передачи Курил Японии Андрей Данилов. — Германия может потом потребовать обратно Калининград, а Финляндия свои земли — Ингерманландию. Ну и плюс сложно будет потом в плане постройки инфраструктуры, переноса границы. Кроме того, это не просто безресурсные острова, которые можно взять и отдать, это же морские ресурсы, там добыча икры, крабов. Да и в моральном плане ветераны и те, кто воевали, проливали кровь, не поймут подобного решения. Так что это довольно-таки щепетильная тема — патриотически настроенное сообщество против. А прежде всего стоит сделать упор на мнение населения и экономическую целесообразность».

Напомним, эта тема обсуждалась в пресс-центре ИА REGNUM на круглом столе: «Россия и Япония: мирный договор ценой Курил недопустим». По мнению собравшихся на этом мероприятии экспертов, претензии Японии на Курильские острова лишены оснований. Было также подчёркнуто большое значение этой территории как с экономической, так и с военно-стратегической точки зрения.

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