Джакарта, 17 января, 2019, 09:31 — ИА Регнум. Командующий вооруженными силами Индонезии Хади Тьяхджанто подчеркнул, что зарубежные страны не должны полагать, что военная мощь Индонезии недостаточно сильная и их самолеты могут легко нарушать воздушное пространство страны без официальных документов, сообщает Antaranews.

U.S. Air Force Истребитель ВВС Индонезии

«Я не хочу, чтобы иностранные самолеты нарушали воздушное пространство нашей страны, не имея всех документов», — заявил Хади Тьяхджанто во время пресс-конференции в министерстве обороны Индонезии.

По его словам, Индонезия будет предпринимать решительные действия в отношении каждого иностранного лайнера, который пересек территорию страны без полного пакета документов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, грузовой самолет Boeing 777 эфиопской авиакомпании Ethiopian Airlines был замечен в воздушном пространстве Индонезии без какого-либо разрешения. ВВС Индонезии было поручено перехватить воздушное судно и заставить его приземлиться в городе Батам.