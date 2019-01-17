Вашингтон, 17 января, 2019, 09:26 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп повредил руку во время игры со своим 12-летним сыном. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, пояснив появление на кисти правой руки главы государства пластыря, который стал поводом для спекуляций по поводу здоровья Трампа.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Читайте также: В США врачей обеспокоил пластырь на руке Трампа — СМИ

«Президент веселился и шутил со своим сыном Барроном и поцарапал руку», — приводит издание Politico слова Сандерс.

Пресс-секретарь Белого дома сообщила о том, что в скором времени Трамп пройдёт ежегодное медицинское обследование. Его результаты, также как и данные предыдущих медосмотров, будут обнародованы.

Напомним, пластырь на руке президента США Дональда Трампа, с которым глава Белого дома за последние несколько дней появлялся не в первый раз, вызвал беспокойство врачей.

Ранее по теме: Психиатр из США указал на признаки «психического заболевания» Трампа

The Washington Times: Врач рассказал «шокирующую» правду о здоровье Трампа

Как сообщал ИА REGNUM, последнее медицинское обследование президент США Дональд Трамп проходил в январе 2018 года. Тогда врач Белого дома Ронни Джексон заявил, что глава государства здоров: нарушений функций головного мозга у Трампа не выявлено, кардиограмма президента хорошая. Также медик отметил, что не испытывает никаких тревог «по поводу когнитивных способностей или неврологических функций» главы Белого дома. Джексон заключил, что президент здоров и будет оставаться таковым в течение всего времени исполнения своих обязанностей.