Калуга, 17 января, 2019, 09:20 — ИА Регнум. Известный актёр театра, кино и телевидения, театральный педагог, ректор Театрального института им. Б. Щукина, народный артист Российской Федерации Евгений Князев по желанию может возглавить первую стране межрегиональный театр-студию Калужской, Брянской Тульской, Московской, Орловской и Смоленской областей. Об этом 17 января заявила корреспонденту ИА REGNUM редактор отдела культуры калужской областной газеты «Весть» Татьяна Петрова.

Цитата из фильма «Вольф Мессинг: Видевший сквозь время» Евгений Князев.

По её словам, Евгений Князев при всей своей занятости в театральном вузе, в постановках и съемках ведет активную работу с своими студентами калужского филиала знаменитой на всю театральную России «Щуки». Князев нередко лично присутствует на сдаче дипломных спектаклей, которые всегда весьма тепло принимает калужская публика. На дипломные спектакли воспитанников знаменитого мэтра в Калуге собираются поклонники Мельпомены из соседних областей, в том числе и Тульской, уроженцем которой является Евгений Князев.

«Не случайно у местных театралов родилась идея создать в 2019 году на базе калужской «щуки» межрегиональный театр-студию», возглавить который они хотели бы предложить Евгению Князеву. Несомненно, в этом театре всегда будут рады, не только начинающим актерам, но и признанным мастерам сцены из областных театров», — считает Петрова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 2019 год объявлен в России Годом театра. С этой инициативной выступил председатель Союза театральных деятелей РФ, актер и режиссер Александр Калягин на заседании президентского Совета по культуре и искусству. Начнется Год театра с презентации театра Сергея Соловьева САС.

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