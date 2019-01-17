Томск, 17 января, 2019, 09:11 — ИА Регнум. В Томске возбудили уголовное дело о факту невозврата одной из компаний валютной выручки в размере 888 млн рублей, сообщает 17 января пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Цитата из к/ф «Золотой телёнок». Реж. Михаил Швейцер. 1968. СССР Мошенники

По данным надзорного ведомства, в 2013 году между «Томской электронной компанией» и фирмой, зарегистрированной в Великобритании, был заключен внешнеторговый контракт на поставку сплавов металлов за рубеж. Однако вырученные от продажи деньги в размере 888 млн рублей на счета уполномоченных банков РФ возвращены не были.

Отмечается, что в действиях представителей валютного резидента, закрывших паспорт сделки в банке до возврата валютной выручки в Россию и уступивших право требования долга по договору третьим лицам, были обнаружены признаки уголовного преступления.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 193 УК РФ («Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ в особо крупном размере»). Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

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