Хартум, 17 января, 2019, 09:09 — ИА Регнум. Число беженцев, прибывших из Эфиопии в Судан, достигло 1500 человек, сообщает 17 января Anadolu Ajansi.

Оноре Домье. Беженцы. 1850

Спасающиеся от насилия люди проникают на территорию соседнего государства, где также сталкиваются с тяжелыми условиями существования. Насилие перекидывается через границу.

После убийства гражданина Судана, власти страны приняли решение перекрыть границу, чтобы не способствовать разжиганию насилия на своей территории.

Напомним, причиной бегства жителей Эфиопии в соседнюю страну стал этнический конфликт между народностями амхара и тиграи, вспыхнувший в ноябре 2018 года. Столкновения начались в регионе Амхара на границе с Суданом.