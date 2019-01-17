Село Илек, Оренбургская область, 17 января, 2019, 09:03 — ИА Регнум. В Илекском районе Оренбургской области за жестокое обращение с детьми осуждена воспитатель детского сада. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в районной прокуратуре, женщина своей вины в суде не признала.

Насилие

По данным ведомства, воспитательница проявляла жестокость к трём воспитанникам, чьи интересы и отстаивались в судебной инстанции. За непослушание педагог подвергала дошкольников физическому насилию и оскорблениям.

В суде установлено, что воспитатель выкручивала своими руками уши детям, а также пальцами своих рук растягивала рот трёхлетней девочке, причинив при этом физическую боль и моральные страдания. Одного мальчика женщина схватила за ноги и перевернула головой вниз, продержав в таком положении некоторое время.

Суд приговорил педагога к наказанию в виде 320 часов обязательных работ и лишил на два года права заниматься педагогической деятельностью. Приговор вступил в законную силу.