Сеул, 17 января, 2019, 08:57 — ИА Регнум. Правительство Южной Кореи уменьшит размер субсидий при покупке электромобилей, сообщает YTN.

Frank Hebbert Электромобиль на подзарядке

Министерство окружающей среды Республики Корея сообщило, что сократит размер субсидии на 3 млн вон (~$2,675). Теперь сумма субсидии будет равна 9 млн вон (~$8,024).

Размер субсидии на водородные автомобили останется прежней — 22,5 млн (~$20,060).

Министр окружающей среды Республики Корея объяснил: не смотря на то, что размер субсидий на приобретение электромобилей сократили, количество субсидий выросло на 76% и составило 56 тыс.

Кроме того, в этом году министерство выделит средства на строительство 46 водородных и 1200 электрозаправочных станций.