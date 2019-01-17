Москва, 17 января, 2019, 08:56 — ИА Регнум. Обращение в суд в связи со сбоем на Арбатско-Покровской линии готовит Московский метрополитен. Движение было остановлено из-за пьяного пассажира на рельсах, сообщили 17 января в пресс-службе столичного метро.

Адриан Брауэр. Горькая тяга. 1630

Инцидент произошел в вечерний час пик 10 января. На путях по собственной вине оказался нетрезвый мужчина. Машинист электропоезда сумел избежать трагедии, вовремя заметив человека на рельсах и грамотно остановив состав.

Руководство подземки подсчитывает ущерб от «пьяного» поступка и намерено возместить его через суд. В частности, издержки связаны с возвращением поездов в график, осмотром подвижного состава и путевой инфраструктуры, психологической реабилитацией машиниста, сообщает ТАСС.

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Московский метрополитен ранее не раз обращался в суд, чтобы возместить ущерб от действий пассажиров.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 декабря 2018 года на станции «Теплый стан» Калужско-Рижской линии мужчина сел на рельсы, что привело к сбою в работе столичного метро. Пассажира сначала уговаривали, а потом силой вытащили с путей.

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