Пермь, 17 января, 2019, 08:54 — ИА Регнум. Министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский подтвердил информацию издания «Коммерсантъ» относительно задолженности Пермского театра оперы и балета перед возглавляемым им ведомством, сообщает 16 января «Новый Компаньон».

DVS Пермский академический театр оперы и балета имени П. И. Чайковского

Таким образом, глава краевого министерства вступил в противоречие с руководством культурного учреждения, которое прежде отвергло данную информацию.

Кроме того, Торчинский отметил, что уровень менеджмента театра не соответствует той высокой планке, на которую претендует культурное учреждение. Подобные недостатки и привели к значительным нарушением в работе театра.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в Пермском театре оперы и балета прошла проверка, в ходе которой было выявлено значительное количество нарушений, в том числе и государственного задания.