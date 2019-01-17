Павлодар, Казахстан, 17 января, 2019, 08:50 — ИА Регнум. Строительство сахарного завода в Павлодарской области Казахстана планируется начать в 2020 году, заявил заместитель акима (главы) города Аксу Монтай Мусин, сообщает 17 января агентство «КазТАГ».

Сахар

Заместитель главы города отметил, что территория для строительства завода уже определена. Региональные власти продумали вопрос о подведении коммуникаций к будущему объекту. В частности, в настоящее время проходит экспертизу проект по строительству ЛЭП.

Мусин добавила, что примерная стоимость завода составит 37 млрд тенге ($98 млн). Проектная мощность предприятия составит 100 тыс. тонн сахара за сезон. Завод будет работать 250 дней в году.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2018 года объем производства сахара в Казахстане составил 283 134 тонны, что на 23,9% меньше, чем в 2017 году. Потребление сахара было компенсировано за счет импорта.