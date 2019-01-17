Львов, Украина, 17 января, 2019, 08:46 — ИА Регнум. На маслозаводе компании «Олияр», который находится в селе Ставчаны под Львовом, вспыхнул пожар, сообщил 16 января ресурс Zaxid.net.

skeeze Пожарный

Загорелось помещение для сушки семян.

В течение четырёх часов 90 пожарных и шестнадцать единиц техники тушили возгорание. Поздно вечером пожар удалось потушить. В результате происшествия никто не пострадал.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 января на территории Киево-Печерской лавры загорелся лабораторный корпус. Огонь был потушен, однако он повредил около 400 кв. метров площади здания.

Полиция задержала предполагаемого виновника пожара. Им оказался бездомный, который поджёг матрасы, находившиеся внутри здания. Правоохранители утверждают, что никакого религиозного подтекста в его поступке не было.

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