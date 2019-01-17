Новотроицк, Оренбургская область, 17 января, 2019, 08:38 — ИА Регнум. В Оренбургской области Новотроицкий городской суд вынес решение о взыскании со строительной фирмы 11 млн рублей, именно в такую сумму вылился ущерб от незаконного предпринимательства окружающей среде, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областной прокуратуре. Судебное решении в законную силу еще не вступило и может быть обжаловано.

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По данным надзорного ведомства, компания, не имея лицензии, занималась в Орске добычей полезного ископаемого. Извлечённый суглинок впоследствии шёл на строительства городской дамбы.

В общей сложности объём нелегальной добычи полезного ископаемого составил около 370 тыс. кубометров, а ущерб природе оценили в 11 млн рублей.

Ранее стройфирма попадала под уголовное преследовании за незаконное предпринимательство. Однако по причине истечения сроков давности производство по уголовному делу прекратили.