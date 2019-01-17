Киев, 17 января, 2019, 08:37 — ИА Регнум. Телеведущая и политик Ксения Собчак неожиданно приехала в Киев. Об этом бывшая кандидат в президента РФ сообщила в Instagram.

Иван Шилов ИА REGNUM Ксения Собчак

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В разделе Stories было размещено короткое видео. На нем видна Европейская площадь в Киеве и надпись «Ну привет, Kiев!».

О цели приезда Собчак в столицу Украины не сообщается. Это уже вызвало едкие комментарии у пользователей соцсетей. Интернет-пользователи предположили, что Ксения Собчак соскучилась по президенту Украины Петру Порошенко, по салу и горилке.

«Сонька Золотая ручка явилась в Куеве!» — написал один из пользователей.

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Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2018 года кандидат в президенты России Ксения Собчак была включена в базу данных скандального украинского сайта «Миротворец» за «сознательное нарушение государственных границ Украины», а также оправдание ею «оккупации Крыма». Речь идёт о посещении Собчак Крыма «без разрешения Украины» в апреле 2014 года.

По мнению депутата Госдумы РФ Натальи Поклонской, тот факт, что Ксения Собчак обратилась за разрешением посетить полуостров к украинским властям, «публично демонстрирует, что не считает этот самый регион частью страны, президентом и верховным главнокомандующим которой она планирует стать».