Москва, 17 января, 2019, 08:29 — ИА Регнум. Госдуме РФ стоит отклонить законопроект о возвращении зон для курения в воздушные гавани. Об этом говорится в соответствующем обращении российского Минздрава, пишут 17 января «Известия».

В. Гревский. Не курить! 1944

Глава Минздрава Вероника Скворцова отметила в письме, что инициатива противоречит основным принципам охраны здоровья граждан от воздействия табачного дыма. Наиболее эффективная мера против курения — полный запрет на него в общественных местах.

В среднем из-за запрета продажи сигарет сокращаются на 11−15%, курильщики чаще стараются бросить эту привычку. Тогда как создание условий для курения — например специальных комнат — к отказу от табачных изделий не приводит.

Как сообщало ИА REGNUM, законопроект о возвращении «курилок» в аэропорты ранее внес в Госдуму депутат Сергей Боярский («Единая Россия»). Правительство РФ выступило против инициативы.

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