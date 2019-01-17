Сеул, 17 января, 2019, 08:32 — ИА Регнум. В январе Samsung выпустит на территории Южной Кореи смартфон Galaxy A9 Pro, сообщает ZD Net Korea.

Galaxy A9 Pro

По данным компании, новый безрамочный экран с «дырой», который впервые компания применила на Galaxy A8s, выпущенный в Китае в декабре прошлого года, будет использован и в Galaxy A9 Pro.

Предполагается, что данная модель телефона станет первым смартфоном, выпущенным в Южной Корее в этом году. Данная модель отличается безрамочным экраном, площадь которого 91,56% от всего телефона, и круглой фронтальной камерой в верхнем левом углу.

Galaxy A9 Pro оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 720, имеет 24 Мп фронтальную камеру и тройную камеру на задней панели (24 Мп + 10 Мп + 5 Мп), 6 Гб оперативной памяти и до 128 Гб встроенной, емкость батареи 3400 мАч. Предполагается, что стоимость телефона будет варьироваться в пределах 500,000 вон (~$445,7)