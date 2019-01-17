Лхаса, Китай, 17 января, 2019, 08:25 — ИА Регнум. Протяженность автомагистралей Тибетского автономного района Китая превысила 97 тыс. километров в 2018 году, сообщили местные транспортные власти, передает 16 января агентство Синьхуа.

Горная дорога

Глава местного транспортного департамента по имени Умгьи заявил, что регион направил более 65 млрд юаней ($9,6 млрд) на развитие транспорта региона в 2018 году, что на 14,6% больше, чем годом ранее.

В Тибете было построено более 8 тыс. км автомагистралей за прошедший год, в связи с чем общая протяженность автомагистралей в регионе добралась до отметки 97,4 тыс. километров.

В 2019 году властями Тибета планируется вложить почти 55 млрд юаней в качестве инвестиций в автотранспортную сферу. Причем существенная часть денег пойдет из центральной казны. Деньги пойдут на строительство 2,1 тыс. километров автомагистралей.

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Напомним, что власти Китая намерены уже к 2020 году провести качественные автодороги до всех административных деревень и поселков Тибета с целью придания импульса развитию бедных сельских районов автономного района.