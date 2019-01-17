Киев, 17 января, 2019, 08:24 — ИА Регнум. Президент Украины Пётр Порошенко одобрил секретное решение совета национальной безопасности и обороны (СНБО) «Об основных показателях гособоронзаказа на 2019−2021 годы», сообщил 16 января официальный сайт президента Украины.

President.gov.ua Пётр Порошенко

Выполнение программы Порошенко поручил контролировать главе СНБО Александру Турчинову.

В бюджете Украины на 2019 год на оборону выделено 5,37% ВВП.

Как ранее заявлял Порошенко, в 2019 году ВСУ получат беспилотные летательные аппараты, модернизированные самолёты и вертолёты, более 1 тыс. единиц наземной военной техники, зенитно-ракетные комплексы, миномёты, снайперское оружие.

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Как сообщало ИА REGNUM, 12 января Пётр Порошенко подтвердил покупку в Турции двенадцати беспилотников Bayraktar TB2, способных не только вести разведку, но и уничтожать наземные цели.

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