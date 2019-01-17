Париж, 17 января, 2019, 08:21 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон, которого часто критикуют за то, что он так далек от интересов выборных должностных лиц, встретился с 653 мэрами небольших коммун региона Нормандия во Франции. Как сообщает Euronews, беседа длилась 6,5 часа.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

Издание отмечает, что обмен мнениями состоялся в довольно дружественной обстановке. Мэры задавали главе государства конкретные вопросы с «полей», интересующие их избирателей. Представители также рассказали о проблемах жителей, которые раздражают больше всего, а именно: слишком низкая покупательная способность, несправедливость налоговой системы, маленькие пенсии или исчезновение общественных услуг в сельской местности.

Со своей стороны, Эммануэль Макрон поддержал изменение указа, ограничивающего скорость движения на второстепенных дорогах во Франции до 80 км / ч. Глава государства также выразил желание «реформировать пенсионную систему, чтобы сделать ее более справедливой».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ходе встречи с мэрами региона Нормандия президент Франции также сделал заявление о решении британского парламента о соглашении по выходу Великобритании из ЕС.