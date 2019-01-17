Аккра, 17 января, 2019, 08:11 — ИА Регнум. Президент Ганы Нана Акуфо-Аддо объявил 2019 год «Годом возвращения» в честь памяти африканцев, вывезенных в рабство, а также для того, чтобы вдохновить их потомков «вернуться домой», сообщает Daily Monitor Uganda.

The National Archives UK Африканские рабы на корабле. 1868

Сислей Уильямс вернулась из США в Гану и стала неофициальным послом движения, вдохновляющего афроамериканцев вернуться в Африку.

«Гораздо лучше находиться в месте, где тебя принимают, ты чувствуешь себя свободнее, ты чувствует больше возможностей быть тем, кто ты есть на самом деле, ты находишься среди людей, которые выглядят так же, как и ты», — рассказала Уильямс.

Президент Ганы запустил проект «Год возвращения» в часть 400-летней годовщины начала вывоза африканцев в рабство в Америку.

За точку отсчета президент Акуфо-Аддо взял прибытие в Вирджинию первого корабля с африканскими рабами в 1619 году.

Это не первый призыв правительства Ганы африканской диаспоре.

В 2000 году Гана изменила законодательство в пользу упрощения условий жизни и работы африканской диаспоры, вернувшейся на историческую родину.

Акуфо-Аддо пообещал упростить процедуру получения визы. На 2019 год запланировано проведение музыкальных и культурных фестивалей, в их числе празднование независимости Ганы в марте.

В Гане надеются, что 12 месяцев празднований воодушевят африканскую диаспору родом из Ганы вернуться в страну.