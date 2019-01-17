Нижний Новгород, 17 января, 2019, 08:06 — ИА Регнум. В сфере здравоохранения Нижегородской области — антимонопольный скандал. Две компании, которые осуществляли в 2016—2017 годах поставки медицинского оборудования и расходных материалов в рамках госконтрактов для 19 медицинских учреждений региона, признаны участниками картельного сговора, направленного на заключение контрактов по начальной цене или лишь на 2% ниже неё. Общая сумма сделок по заключённым контрактам превысила 100 млн рублей. Нарушение закона о защите конкуренции выявил Фонд по борьбе с коррупцией, а подтвердила профильная комиссия Нижегородского УФАС, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Квентин Массейс. Торговая сделка

Напомним, в середине февраля 2018 года в УФАС обратился Фонд по борьбе с коррупцией, усмотревший возможный картельный сговор между двумя поставщиками расходных материалов и медоборудования. В жалобе также уточнялось, что вот уже несколько лет подряд подобные тендеры выигрывают одни и те же компании. Дело УФАС возбудило в июле 2018 года, а рассмотрено оно было 16 января 2019 года.

«Участвуя в одних и тех же торговых процедурах, ООО «Дженерал Медикал Системс» и ООО «Медицина и Диагностика» подавали идентичные заявки с одного IP-адреса. Заключая контракт по результатам торгов по начальной цене, либо делая ценовые предложения на снижение начальной (максимальной) цены не более чем на 2%, ответчики создавали видимость конкурентной борьбы на торгах», — отмечается в выводах комиссии с уточнением, что целью соглашения было поддержание цен на аукционах.

Представители компании «Дженерал Медикал Системс» совпадение IP-адресов, на чём в том числе и основывало свои выводы ведомство, объяснили тем, что компании арендуют соседние офисы в бизнес-центре, а провайдер в нём один, а схожие учётные записи объяснили тем, что руководители компаний, лично участвующие в тендерах, обращались к одним и тем же специалистам.

Решением комиссии компаниям вынесено предписание «прекратить участие в закупках по апробированной схеме». Решение по делу до конца января будет направлено ответчикам, а материалы проверки — в правоохранительные органы. Если вина должностных лиц будет доказана, то им грозит или штраф до 50% от максимальной суммы контракта, или лишение свободы до семи лет.

В ЕГРЮЛ с названием ООО «Дженерал Медикал Системс» в Нижнем Новгороде зарегистрировано лишь одно юрлицо. Оно создано 13 ноября 2009 года, уставный капитал — 10 тыс. рублей, владелец и директор — Анна Шашкова. Основной вид деятельности компании — оптовая торговля фармацевтической продукцией. Известно, что Шашкова также является владельцем половины доли ООО «Инлаб-Чебоксары» в Чувашии (создано в 2015 году), сфера работы которого — деятельность больничных организаций. Совладельцем выступает Павел Харитонов — единственный владелец нижегородского ООО «Медстарком», которое было создано в августе 2017 года и чей основной вид деятельности также оптовая торговля фармацевтической продукцией.

Относительно ООО «Медицина и диагностика» в ЕГРЮЛ указано, что компания создана 6 декабря 2013 года, основной вид деятельности — деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле фармацевтической продукцией, изделиями, применяемыми в медицинских целях, парфюмерными и косметическими товарами, включая мыло, и чистящими средствами. Уставный капитал — 10 тыс. рублей, директор и единственный владелец — Дмитрий Казаков. Из открытых источников известно, что компания принимала участие почти в 400 тендерах, из которых выиграла 221.

Казаков также является владельцем и директором ООО «Ремстрой Альянс», которое специализируется на строительстве жилых и нежилых зданий, создано в сентябре 2017 года. Как дополнительный вид деятельности компании указано в том числе производство медицинских инструментов и оборудования.