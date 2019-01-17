Москва, 17 января, 2019, 08:00 — ИА Регнум. В России за 10−14 января рост потребительских цен составил 0,2%. С начала января инфляция ускорилась до 0,7% (за январь 2018 года — на 0,3%), сообщили в Росстате.

Инфляция

С начала января значительно подорожала плодоовощная продукция — на 1,1%, в том числе помидоры и капуста — на 2,6%, морковь — на 1,9%.

Также выросли цены на пшено — на 0,6%, муку — на 0,5%, мясо кур, гречку — на 0,3%. При этом на 0,2% снизились цены на сосиски, сардельки, на 0,1% — на маргарин, конфеты шоколадные.

Бензин и дизельное топливо с начала месяца подорожали на 0,2%. Тарифы на ЖКХ выросли на 0,2−0,4%.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, рост потребительских цен в России в 2018 году составил 4,3%. Ранее инфляция в стране за минувший год прогнозировалась в 4,2%.

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