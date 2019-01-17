Москва, 25 марта, 2024, 19:35 — ИА Регнум. Российской фигуристке Камиле Валиевой перестали выплачивать президентскую стипендию. Об этом 25 марта сообщил ТАСС со ссылкой на Минспорт РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM

Отмечается, что стипендия президента России выплачивается олимпийским чемпионам пожизненно, а серебряным и бронзовым призёрам Олимпийских игр — в течение периода их нахождения в списке кандидатов в сборную России.

«Камила Валиева в связи с дисквалификацией исключена из списка кандидатов в спортивную сборную команду Российской Федерации по фигурному катанию на коньках. Выплата стипендии президента Российской Федерации ей прекращена», — говорится в сообщении.

Размер президентской стипендии для олимпийских чемпионов составляет 52 тысячи рублей, для серебряных призёров — 39 тысяч, бронзовых — 30 тысяч.

Как сообщало ИА Регнум, Валиеву исключили из сборной России, заявил 7 марта гендиректор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган. Он подчеркнул, что это решение соответствует юридическим формальностям.

Спортивный арбитражный суд (CAS) 29 января дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. На следующий день Международный союз конькобежцев пересмотрел результаты командного турнира Олимпиады в Пекине и переместил российскую сборную, в составе которой тогда была Валиева, с первого места на третье.

Фигуристку подозревали в употреблении запрещённого препарата триметазидина, который якобы обнаружили в допинг-пробе от 25 декабря 2021 года. Слушания по делу Валиевой в CAS проходили с 26 по 28 сентября 2023 года, позднее суд возобновил слушания из-за необходимости подготовки дополнительной документации.

Камила Валиева — олимпийская чемпионка по фигурному катанию 2022 года в командном турнире, чемпионка Европы 2022 года, чемпионка мира среди юниоров 2020 года и победительница ряда этапов Гран-при.