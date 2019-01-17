Чита, 17 января, 2019, 07:43 — ИА Регнум. Посреди зимы жители Сретенска (Забайкальский край) вынуждены спасать своё имущество от затопления. Как сообщает газета «Вечорка», виной тому ручьи Деревчиха и Филиппиха, протекающие по городу: в 2019 году они начали течь раньше и намного обильнее обычного.

Цитата с сайта gazetavechorka.ru Затопленная улица Сретенска

Из-за того что грунтовые воды вплотную подошли к жилым домам, администрация города уже укрепила берега буйного ручья Филиппиха, — сообщил глава администрации Сретенска Сергей Тонких.

По его словам, в будущем на территории Сретенска появятся искусственные пороги, которые помогут регулировать направление воды.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в июле 2018 года Забайкалье пережило мощнейшее за последние десятилетия наводнение. После месяца проливных дождей реки вышли из берегов и подтопили несколько тысяч домов, разрушили десятки мостов и сотни километров дорог. Для того чтобы устранить все последствия потопа, потребуется несколько лет.