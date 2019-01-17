Париж, 17 января, 2019, 07:30 — ИА Регнум. Российская Федерация в ближайшие годы может установить новый рекорд торгового баланса. Об этом пишет французская газета Les Echos, ссылающаяся на данные Федеральной таможенной службы России.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Издание отмечает, что за январь-ноябрь 2018 года положительное сальдо торгового баланса РФ составило $191,4 млрд, превысив показатель прошлого года на 65,2%.

По мнению журналистов, России при таких темпах роста, вероятно, удастся побить рекорд 2011 года, составляющий $198 млрд.

Эксперты издания отмечают, что с января по ноябрь объем торговли в стране вырос на 19,3% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, составив $629 млрд.

Как передавало ИА REGNUM, 20 декабря 2018 г. президент РФ Владимир Путин на итоговой пресс-конференции заявил, что в России растет профицит торгового баланса.

По его словам, в 2017 году профицит торгового баланса составил около $115 млрд, а по итогам 2018 ожидается $190 млрд.

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