Киев, 17 января, 2019, 07:13 — ИА Регнум. В столицу Украины неожиданно приехала журналистка и телеведущая Ксения Собчак. Об этом она сама сообщила в Instagram Stories.

Иван Шилов ИА REGNUM Ксения Собчак

«Ну привет, Киев», — написала бывший кандидат в президенты России, не называя цель своего визита.

Собчак также выложила в соцсети видео, на котором можно разглядеть Европейскую площадь украинской столицы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте 2018 г. журналистка и телеведущая Ксения Собчак была внесена в базу данных украинского сайта «Миротворец» за «сознательное нарушение государственных границ Украины» при поездке на полуостров Крым в апреле 2014 года.

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