Нижний Новгород, 17 января, 2019, 06:41 — ИА Регнум. В столице Нижегородской области на 16 января 2019 года стоимость бензина в зависимости от марки колебалась от 41,69 до 44,66 рубля за литр, и относительно данных на тот же период 2018 года удорожание составило свыше 10%. Данные об изменении цен на автозаправках Нижнего Новгорода обнародовало региональное УФАС, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Бензин

На 16 января 2019 года стоимость бензина марки АИ-92 составляла 41,69 рубля за литр, что относительно этой же даты 2018 года было на 10,47% дороже, рост был с 37,74 рубля. При этом относительно 9 января 2019 года цена поднялась на 0,85%.

За АИ-95 в середине января 2019 года просили 44,66 рубля за литр против 40,51 рубля годом ранее. Таким образом, рост составил 10,24%, а относительно 9 января 2019 года цена выросла на 1,04%.

Дизельное топливо также за год подорожало — на 17,08%, с 39,51 до 46,27 рубля за литр. Отмечался подъём цен и относительно предыдущей недели — на 0,59%.

А вот цены на сжиженный углеводородный газ на автозаправках Нижнего Новгорода, наоборот, падали — с 16,92 до 15,61 рубля за литр за год (на 7,74%) и на 0,95% — за неделю.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Поволжье в первые дни после новогодних каникул средняя цена литра бензина составляла 42,94 рубля. Самая дорогая заправка выходила у автомобилистов Чувашии — 43,97 рубля за литр, а самая дешевая была у ульяновских автовладельцев — 41,95 рубля.

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