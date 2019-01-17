Вашингтон, 17 января, 2019, 05:17 — ИА Регнум. Перенести обращение к Конгрессу на более поздний срок предложила американскому президенту Дональду Трампу спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси, пишет Politico.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Свою инициативу представитель нижней палаты объяснила тем, что сейчас неподходящее время из-за правительственного кризиса. Другим вариантом, предложенным ей, является «изложение послания Конгрессу «О положении страны» 29 января в письменной форме».

Напомним, обращение к Конгрессу Трамп собирался сделать 29 января. При этом работа американского правительства до сих пор не возобновлена в штатном режиме из-за несогласованности по бюджету.

Отметим, что Пелоси является противником инициативы Трампа по выделению средств из бюджета на строительство стены на южных границах США. «Шатдаун» (правительственный кризис) начался в США 22 декабря.