Трампу советуют отложить ежегодное послание Конгрессу
Вашингтон, 17 января, 2019, 05:17 — ИА Регнум. Перенести обращение к Конгрессу на более поздний срок предложила американскому президенту Дональду Трампу спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси, пишет Politico.
Свою инициативу представитель нижней палаты объяснила тем, что сейчас неподходящее время из-за правительственного кризиса. Другим вариантом, предложенным ей, является «изложение послания Конгрессу «О положении страны» 29 января в письменной форме».
Напомним, обращение к Конгрессу Трамп собирался сделать 29 января. При этом работа американского правительства до сих пор не возобновлена в штатном режиме из-за несогласованности по бюджету.
Отметим, что Пелоси является противником инициативы Трампа по выделению средств из бюджета на строительство стены на южных границах США. «Шатдаун» (правительственный кризис) начался в США 22 декабря.