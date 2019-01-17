Нижний Новгород, 17 января, 2019, 05:09 — ИА Регнум. Нижегородский депутат Сергей Зуденков предложил обязать бороться с ядовитым сорняком — борщевиком Сосновского — самих землевладельцев и землепользователей, на территории которых он растёт. Соответствующие изменения закона «Об обеспечении чистоты и порядка на территории Нижегородской области» он уже внёс на рассмотрение комитета по экологии и природопользованию, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Андрей Востриков Борщевик

Напомним, осенью 2017 года обсуждался вопрос разработки федеральной программы борьбы с «бичом» культурных растений, который представляет опасность и для населения — борщевиком Сосновского. Ядовитый сорняк, по данным «Россельхозцентра», ежегодно захватывает в стране дополнительные площади. В 2017 году эксперты уточняли, что только в европейской части страны им занято свыше 1 млн гектаров.

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Проблема с сорняком актуальна и для Нижегородской области. В августе 2018 года после жалоб на недостаточную обработку территорий на встрече с жителями Лысковского района губернатор Глеб Никитин поручил минсельхозу области увеличить площади обработки в 2019 году вдвое.

«Также необходимо изучить опыт других регионов по принуждению собственников земли принимать меры по борьбе с борщевиком. Эта проблема в регионе должна решаться системно», — заявил он тогда.

В конце декабря 2018 года депутат Заксобрания Нижегородской области, член комитета по транспорту и дорожному хозяйству, комитетов по бюджету и налогам и по градостроительной деятельности, ЖКХ и ТЭК Сергей Зуденков (фракция «Единая Россия») внёс в комитет по экологии законопроект.

Инициатива предполагает поправки в закон «Об обеспечении чистоты и порядка на территории Нижегородской области» и обязывает «субъекты отношений в сфере обеспечения чистоты и порядка обязаны проводить мероприятия по удалению борщевика Сосновского с земельных участков, находящихся в их собственности, пользовании или владении». Предлагают три возможных метода решения проблемы: химический — опрыскивание очагов произрастания гербицидами и (или) арборицидами, механический — скашивание, уборка сухих растений, выкапывание корневой системы и агротехнический — обработка почвы, посев многолетних трав.

В профильном законе уточняется, что в категорию субъектов отношений по этому закону входят не только юрлица, но и физические лица.

В пояснительной записке к законопроекту оговаривается, что инициатива разработана по результатам «многократно поступившими обращениями граждан, а также обращений глав администраций муниципальных образований 22 избирательного округа с жалобами на нерегулируемое распространение борщевика Сосновского на территории округа, что влечет за собой засорение территорий, предусмотренных для сельскохозяйственной деятельности, территорий муниципальных образований, а также территорий находящихся в частной собственности».

"Кроме того, борщевик Сосновского может угрожать здоровью и жизни граждан. Аналогичная ситуация складывается в большинстве районов Нижегородской области», — резюмируется в законопроекте.

О внесённой инициативе стало известно 16 января 2019 года.

Мнения жителей на инициативу в большинстве своём были положительными, звучало напоминание, что именно собственник участка по закону несёт бремя его содержания:

«Открывайте ГК РФ. Собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества. Более того, собственник несёт ответственность за причинение вреда третьим лицам, если он возник в результате использования имущества собственника. Это действие или бездействие. Уничтожать опасное растение (борщевик), который произрастает на его участке, обязан собственник», «Вы знаете, что уничтожить один куст борщевика, нужно 3 года. Вы знаете, что обработка 6 соток от данного растения в течении 3-х лет требует 200−250 т. рублей? Высокая стоимость гербицидов. Бюджету это не по карману».