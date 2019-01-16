Киев, 17 января, 2019, 02:04 — ИА Регнум. Свести к минимуму «российское влияние» в ходе президентских выборов обещал действующий украинский лидер Пётр Порошенко на встрече с дипломатами и представителями международных организаций в Киеве.

Иван Шилов ИА REGNUM

Украинский президент заверил, что выборы будут «свободные и честные». Добиться этого он намерен за счет присутствия представителей «авторитетных международных организаций и отдельных государств» — «для наблюдения».

Напомним, выборы президента на Украине состоятся 31 марта 2019 года. В стране идет активная предвыборная кампания, позиции Порошенко, как отмечают эксперты и социологи, слабы.

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