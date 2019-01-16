Москва, 17 января, 2019, 01:15 — ИА Регнум. В правительстве неадекватно воспринимают идею диверсификации экономики: вместо того, чтобы развивать другие отрасли через сдерживание инвестиций в нефтегазовой, нужно стимулировать применение в добыче энергоносителей высоких технологий. Об этом 16 января заявил первый проректор Финансового университета при правительстве РФ Константин Симонов в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Я принципиально не согласен с оценкой многих наших руководителей, которые достаточно давно говорят о том, что главная задача — это диверсификация. Я не спорю с диверсификацией, но я спорю с пониманием этой диверсификации, потому что фактически через запятую считается, что для этого нужно сделать всё, чтобы уничтожить нашу нефтегазовую промышленность, которую давят меняющимися налогами и другими репрессивными мерами», — заявил Симонов.

По его словам, налоговый режим в нефтяной промышленности меняется постоянно — так, с 1 января 2019 года вступил в силу новый ускоренный налоговый манёвр, что, скорее всего, станет далеко не последней мерой такого рода в ближайшее время.

«Правильно ли обеспечить именно такую диверсификацию за счёт того, чтобы сознательно сокращать инвестиции в нефтегазовый комплекс? Они начнут падать в ближайшие два года, и во что это выльется — совершенно непонятно», — отметил он.

Вместо этого России стоит брать пример с США, считает Симонов.

«Это диверсифицированная экономика? Мне кажется, да. При этом они добывают больше и газа, и нефти. Если возьмёте все сырьевые ресурсы, то с интересом обнаружите, что США существенно в большей степени сырьевая экономика по объёму производимых ресурсов. Это означает, что вы можете спокойно сегодня добывать и нефть, и газ, и делать что-то ещё! Для этого не надо убивать нефтегазовую отрасль», — указал эксперт.

«Более того, современная нефтегазовая промышленность достаточно технологична, и то, что называется сланцевой революцией, обеспечено в том числе и путём развития собственных технологий. Это касается и бурильного оборудования, это касается и 3D-моделирования пласта. Там и наши математики работают в сланцевых компаниях американских. Таким образом, если мы не прекратим воспринимать нефтегазовую отрасль как архаичную отрасль, где копнул лопатой землю и фонтаном идёт нефть, мы, конечно, никуда не сдвинемся», — подчеркнул Симонов.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев ранее заявил об изменении структуры экономики и обострении конкуренции и росте протекционизма, изменении традиционных рынков, а, следовательно, и необходимости искать новые экономические ниши для поддержания экономического положения страны. Основными рисками для мировой экономики названы высокий уровень неопределенности, масштабы цифровой трансформации и рост протекционизма.