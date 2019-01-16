Донецк, 16 января, 2019, 23:59 — ИА Регнум. Для гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы на минских переговорах главной темой будет организация обмена пленными, заявила омбудсмен Донецкой Народной Республики (ДНР) Дарья Морозова, сообщает 16 января «Донецкое агентство новостей».

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По ее словам, представители ДНР на минских переговорах будут обсуждать в первую очередь вопросы обмена пленными и совместного поиска пропавших без вести. Помимо этого, ДНР будет настаивать на подписании декларации об осуждении любых форм пыток и жестокого обращения с лицами, удерживаемыми в связи с конфликтом в Донбассе.

Морозова отметила, что ДНР всегда готова к мирному диалогу с Украиной.

Напомним, в 2018 году Украина так и не согласовала обмен пленными с ДНР и ЛНР. Несмотря на это, республики в качестве жеста доброй воли передали Украине некоторых пленных.