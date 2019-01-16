Санкт-Петербург, 16 января, 2019, 23:39 — ИА Регнум. В ближайшие дни уйдут со своих постов главы еще трех комитетов администрации Санкт-Петербурга, назначенные в период губернаторства Георгия Полтавченко. Причем, двое из них проработали на своих должностях непродолжительный срок. Об этом 16 января пишет «Фонтанка», ссылаясь на свои источники.

Дарья Драй ИА REGNUM Здание Смольного

По данным издания, в отставку уйдут председатель комитета по экономической политике и стратегическому планированию Иван Филиппов, председатель комитета по промышленной политике и инновациям Максим Мейксин и председатель комитета по здравоохранению Михаил Дубина.

Филиппов был назначен разработчиком экономической политики Петербурга менее года назад, 21 февраля 2018 года. Мейксин курирует промышленность города с 2013 года, а Дубина руководит городским здравоохранением с 3 октября 2017 года.

За почти год работы Ивана Филиппова была разработана стратегия развития Санкт-Петербурга до 2035 года, которая недавно была принята к исполнению городскими властями, хотя и подверглась резкой аргументированной критике со стороны депутатов законодательного собрания за свою оторванность от жизни.

Вместо Филиппова, по информации источника, главой комитета будет назначен его заместитель Валерий Москаленко, работающий в Смольном с 2002 года.

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Во время работы Максима Мейксина петербургская промышленность в целом сумела оправиться после тяжелых кризисных явлений 2014−2016 годов, связанных с санкциями и падением рубля. Сохранился и пошел в рост городской автомобильный кластер, который вскоре может прирасти еще двумя заводами, успешно развивается фармацевтический кластер, а также судостроение. Индекс промышленного производства в Петербурге растет почти 40 месяцев подряд, обгоняя среднероссийские показатели.

Возможный сменщик Мейксина — Юрий Калабин, занимавший руководящие должности на предприятиях «Электросила», «ГЕОТЕК Холдинг» и других.

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Михаил Дубина пришел в комздрав из медицинской науки, будучи состоявшимся ученым, академиком РАН. В период его руководства петербургская медицина подверглась серьезной критике со стороны федеральных надзорных и контролирующих органов.

Главным поводом для упреков стал рост смертности, в том числе в больницах и среди лиц, перенесших операции. При этом в городе есть мощный научный и практический потенциал, но не всегда он доступен для пациентов.

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Пациенты в больницах Петербурга лежат в коридорах и на полу — прокуратура

Было принято решение централизовать городскую систему поликлиник, переведя их из подчинения районных властей под крыло городского комитета по здравоохранению. Кроме того, при Дубине было решено реформировать городскую систему скорой помощи, которая также подвергалась критике за свою негибкость.

По данным СМИ, новым председателем комздрава станет Дмитрий Лисовец, в прошлом — военный медик, а ныне заместитель главного врача Городской больницы №40.

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Как сообщало ИА REGNUM, после прихода в Смольный 3 октября 2018 года врио губернатора Александра Беглова были отправлены в отставку вице-губернаторы Михаил Мокрецов и Игорь Албин, глава комитета по инвестициям Ирина Бабюк, глава комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Леонид Богданов, глава комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Рената Абдулина. Кроме того, была уволена и попала под следствие по делу о мошенничестве прежний председатель юридического комитета администрации губернатора Юлия Осипова.

По уважительной причине — из-за конфликта интересов — пришлось уйти из Смольного жене действующего градоначальника Наталье Бегловой и его зятю Павлу Белову. Супруга Беглова возглавляла комитет по делам записи актов гражданского состояния, а зять — комитет по физкультуре и спорту Санкт-Петербурга.

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15 января стало известно о назначении новых руководителей четырех комитетов городской власти, причем все они — женщины.

Председателем комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности назначена советник губернатора Санкт-Петербурга Ольга Аришина. Председателем юридического комитета Смольного назначена Екатерина Аксенова, работавшая заместителем главы этого комитета. Председателем комитета по физической культуре и спорту назначена известная спортсменка, олимпийская чемпионка по легкой атлетике Наталья Антюх. Председателем комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями назначена советник губернатора Санкт-Петербурга Юлия Аблец.

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Как сообщало ИА REGNUM, предстоящие изменения в кадровом составе Смольного были анонсированы Бегловым на совещании с членами городского правительства 14 января. Он также призвал вернуться в город выходцев из Северной столицы, работающих сегодня в других регионах, причем не только управленцев, но и бизнесменов, и представителей интеллигенции.