Лондон, 16 января, 2019, 23:23 — ИА Регнум. Лидер британской Лейбористской партии Джереми Корбин призвал еле-еле удержавшийся у власти кабинет Терезы Мэй даже не думать о том, чтобы выводить Великобританию из Европейского союза без соглашения с Брюсселем. Об этом Корбин заявил сегодня, 16 января, выступая в палате общин британского парламента.

UK Parliament Тереза Мэй и Джереми Корбин

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 января в палате обшин состоялось голосование по плану выхода Соединенного Королевства из состава Европейского союза, предложенного Терезой Мэй и согласованного ей с евробюрократами. План этот предусматривает значительные денежные выплаты в пользу Брюсселя и ряд уступок со стороны Великобритании. План был отвергнут большинством голосов членов палаты общин. Сразу после провала голосования лидер лейбористов Корбин вынес на обсуждение объявление вотума недоверия кабинету Мэй.

Сегодня состоялось голосование по вотуму недоверия Терезе Мэй и её кабинету. Большинством голосов члены палаты общин выразили доверие кабинету Мэй.

После этого Корбин заявил, что Мэй и её министрам не стоит даже думать о том, чтобы вывести Великобританию из ЕС по жесткому сценарию — без соглашения.

«Прежде чем начнутся любые осмысленные дискуссии насчет того, как двигаться дальше, правительство должно ясно отмести перспективу отсутствия соглашения. Я призываю премьера поддержать это сейчас», — сказал Корбин.