Белград, 16 января, 2019, 23:09 — ИА Регнум. Депутат сербского Парламента и лидер партии «Двери» Бошко Обрадович накануне визита президента Путина в Сербию направил открытое письмо в его адрес. Публикуем его без изменений.

Kremlin.ru Владимир Путин

Уважаемый господин Президент!

Добро пожаловать в Сербию! Это искреннее пожелание большинства граждан Сербии, потому что в Вашем лице и в лице Российской Федерации мы имеем преданного друга нашего народа и государства. Когда я это говорю, я не имею в виду только богатую историю наших братских и союзнических отношений, а прежде всего настоящее и будущее сербско-российских отношений.

Мы славянские братья не только по общему происхождению, языку, вере, культуре и истории, но также и по общим традиционным ценностям и судьбе. Сербия в лице России должна иметь стратегического партнера № 1 в международных отношениях, особенно когда речь идет о политическом, экономическом, культурном и военном сотрудничестве. Важность этого стратегического партнерства с Россией как с одним из ведущих мировых государств современности сегодня осознают многие мировые лидеры, начиная с Китая и европейских стран, вплоть до США. Современные международные отношения немыслимы без России и Вас лично как лидера свободолюбивого человечества, выступающего за соблюдение международного права и равноправие между народами.

Учитывая как раз эти братские и дружеские чувства к Российской Федерации, я должен информировать Вас о том, что действующие власти в Сербии желают злоупотребить Вашим приездом и использовать его в политических целях, представив как поддержку правящему режиму в Сербии. Нам знакомо то, что российская дипломатия не вмешивается во внутренние дела других государств и мы это глубоко уважаем, особенно с учетом того, что у многих западных государств существует недипломатическая традиция вмешиваться в наши внутренние вопросы. Тем не менее, мы хотели бы обратить Ваше внимание на то, что за организацией митинга поддержки по случаю Вашего приезда, который правящая партия готовит в качестве контра-митинга митингам оппозиции, продолжающимся уже два месяца в Белграде, стоит партия (а не государство) и намерение грубо злоупотребить Вашим приездом и положительными чувствами, которые большинство граждан Сербии испытывает к Вам и к России. Многие граждане Сербии, которые не поддерживают действующие власти, вышли бы поприветствовать Вас, если бы за этим не стояла манипуляция правящего режима в сиюминутных политических целях.

Мы неуклонно придерживаемся позиции, согласно которой Сербия ни в коем случае не должна становиться членом НАТО и соглашаться на введение санкций против России, потому что это противоречит всем нравственным и историческим нормам сербского народа и вызвало бы сильное отторжение со стороны абсолютного большинства наших граждан. Это, к слову, и является единственной причиной почему правящий прозападный режим в Сербии до сих пор этого не сделал. Но здешним властям нельзя доверять, потому что они готовы торговать даже собственной страной и территорией, как в настоящий момент это делает президент Сербии Александр Вучич, который ведет секретные переговоры о Косово и Метохии, без знания Народной скупщины Республики Сербия.

Если во время Вашего нового визита в Сербию частью программы не станет Ваше обращение к Народной скупщине Республики Сербия, Вы можете не сомневаться, что единственной причиной этого является желание действующих властей воспрепятствовать Вашей встрече с другими политическими партиями в Сербии, которые могли бы рассказать правду о Косово и Метохии. Как Народный депутат я Вас приглашаю быть моим гостем в Народной скупщине Республики Сербия, чтобы услышать, что о Косово и Метохии думает не только оппозиция в лице Сербского движения Двери и Союза за Сербию, но также и Сербская православная церковь, сербская интеллектуальная элита и большинство граждан Сербии, а это мнение противоположно тому, которое на счет Косово и Метохии имеет президент Сербии, который очевидно все еще считает Крым Украиной, а не частью Российской Федерации, так же, как он считает Косово и Метохию не частью Сербии, а частью «Великой Албании».

Я верю, что Вы не можете оказать поддержку властям, которые готовы отказаться от части территории своего государства, потому что Вы хорошо знаете, что для Сербии, Европы и России значит Косово и Метохия как одна из самых важных христианских святых земель. То, что для России Крым — место крещения русского народа, то для Сербии Косово и Метохия.

Я считаю себя обязанным обратиться к Вам от имени большого количества сербских граждан, которые не принадлежат к действующим властям и при этом любят Россию, чрезвычайно уважают Вас лично и желают Вам оказать искреннее гостеприимство. Примите выражения моего глубочайшего уважения, в желании, чтобы отношения между Сербией и Россией в будущем поднялись на еще более высокий уровень.

В Белграде,

Накануне православного нового 2019 года,

Бошко Обрадович,

народный депутат и

председатель Сербского движения Двери