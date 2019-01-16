Тбилиси, 16 января, 2019, 22:59 — ИА Регнум. В Тбилиси в многоквартирном доме прогремел взрыв. Об этом сегодня, 16 января, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Бытовой газ

Мощный взрыв произошел в жилом корпусе в районе Диди Дигоми на окраине Тбилиси. По предварительным данным, взорвался бытовой газ. Также предварительно сообщается о четырех жертвах взрыва, среди которых — четырехлетний мальчик. Ещё семь человек получили ранения.

На место взрыва уже прибыли премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе, мэр Тбилиси Каха Каладзе и президент Грузии Саломе Зурабишвили.