Брюссель, 16 января, 2019, 22:47 — ИА Регнум. Постоянный представитель России при Европейском союзе Владимир Чижов охарактеризовал ситуацию в Великобритании после голосования по Brexit в палате общин как глубокий политический кризис.

Dave Kellam Великобритания и Евросоюз

«Слишком глубок политический кризис в Соединённом Королевстве, слишком расходятся взгляды британских парламентариев на будущее отношений с Европейским союзом и на роль страны в мире в целом», — сказал Чижов журналистам в Брюсселе.

По этой причине, отметил российский дипломат, мало кто из наблюдавших за событиями последних месяцев вокруг Brexit верил в то, что соглашение будет поддержано в парламенте Великобритании.

При этом Чижов уверен, что состоявшееся голосование по Brexit — это «далеко не конец истории», и на пути взаимоотношений Великобритании с ЕС будет «ещё немало вызовов и подводных камней».

Напомним, накануне парламент Великобритании отклонил предложенный премьер-министром Терезой Мэй план по выходу страны из Европейского союза. В ходе голосования проект соглашения поддержали 202 парламентария, 432 выступили против.