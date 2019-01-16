Вашингтон, 16 января, 2019, 22:41 — ИА Регнум. Корпорация Kia Motors объявила об отзыве 68 тыс. автомобилей из США, 16 января передает агентство Reuters.

DomAlberts Kia

Согласно заявлению компании, в отзываемых автомобилях возможна утечка топлива из-за неправильно установленных труб высокого давления в двигателях.

Все бракованные автомобили уже отзывались компанией в 2017 году из-за опасности возгорания двигателя.

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