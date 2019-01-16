Москва, 16 января, 2019, 22:16 — ИА Регнум. Депутаты Госдумы во главе с Алексеем Журавлевым («Родина») внесли в Госдуму законопроект, продлевающий срок освобождения от уплаты государственной пошлины за государственную регистрацию ранее возникших прав на объекты недвижимого имущества в Крыму, передает корреспондент ИА REGNUM 16 января.

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Льготный период предлагается продлить до 1 января 2023 года. Первоначальный период был установлен до 1 января 2017 года, а позже продлен до 2019 года.

До сих пор процедуры оформления (переоформления) прав граждан и юридических лиц на земельные участки в Крыму и Севастополе реализованы только на 50%, отмечают авторы.

Кроме того, в качестве аргумента парламентарии указали на принятый закон, который предусматривает продление до 2023 года переходного периода на оформление земельных участков для садоводов, членов гаражных кооперативов и предпринимателей в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе.