Киев, 16 января, 2019, 22:34 — ИА Регнум. В 2019 году Международный валютный фонд (МВФ) предоставит Украине два транша, заявил глава Национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий, сообщает 16 января «112 Украина».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Кредит

По его словам, оба транша будут в размере $1,3 млрд. Первый из них придет в мае, второй — в сентябре, отметил Смолий. Он также добавил, что в декабре 2018 года Украина получила первый транш в размере $1,4 млрд.

Напомним, в декабре 2018 года МВФ и Украина начали новую программу кредитования. По ней Киев в течение 14 месяцев получит $3,9 млрд от фонда. Чтобы согласовать программу, Киев повысил цены на газ для населения в ноябре 2018 года. Таким образом, за кредиты, которые берет Киев, вынуждены расплачиваться простые граждане, которые становятся беднее год от года.