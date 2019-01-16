Петуховский район, Курганская область, 16 января, 2019, 22:18 — ИА Регнум. В сельских магазинах Петуховского района Курганской области обнаружены продукты питания, срок годности которых истёк три года назад. Председателю потребительского общества, который отвечает за торговые точки с «просрочкой», грозит штраф в размере 10 тыс. рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального Управления Роспотребнадзора.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Продуктовый магазин

При внеплановой проверке в отношении ГОРПО №1 в продовольственных магазинах потребительского общества в селах Большое Гусиное, Большое Приютное и Матасы выявлено множество продуктов с истекшим сроком годности. К примеру годность рыбных консервов истекла в начале 2016 года, соков — в декабре 2017 года.

Кроме того, часть продуктов не имела информацию об изготовителе и хранилась с нарушениями. В список небезопасных попали мясные и молочные продукты, кондитерские и мучные изделия, рыбные консервы, мороженая рыба, плодоовощная продукция.

В результате проверки сотрудниками Роспотребнадзора были составлены акты и отправлены в суд. Просроченные продукты питания уничтожены. В отношении председателя ГОРПО №1 Петуховского райпотребсоюза были направлены в суд материалы административного дела по ч.1 ст.14.43 КоАП РФ («Нарушение изготовителем, исполнителем, продавцом требований технических регламентов») с назначением штрафа 10 тысяч рублей.