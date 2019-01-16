Мурманск, 16 января, 2019, 21:27 — ИА Регнум. Губернатор Мурманской области Марина Ковтун подготовила обращение министру здравоохранения РФ Веронике Скворцовой и главе Почты России Николаю Подгузову организовать продажу лекарств в почтовых отделениях. Об этом глава региона сообщила на своей странице в Instagram.

Дарья Антонова ИА REGNUM Лекарства

«Недавно из новостей узнала что в отделениях Почты России теперь продают пиво. И эту новость обсуждает практически вся страна. В комментариях люди пишут, что лучше бы на почте продавали лекарства. С этим мнением я абсолютно согласна. Действительно, во многих населенных пунктах, особенно отдаленных, не хватает аптек. Понимаю, что это проблема непростая, но ее надо решать и решение ее было бы куда полезнее, чем продажа пива в отделениях Почты России», — заявила Марина Ковтун.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, торговать слабоалкогольными напитками Почта России начала еще осенью 2018 года. В проекте по обеспечению населения алкогольной продукцией задействованы более 3 тысяч отделений, почти все они находятся в сельской местности. На Почте России продажу напитков считают важной мерой по снижению оборота некачественной алкогольной продукции.

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