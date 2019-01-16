Киев, 16 января, 2019, 21:19 — ИА Регнум. На Донбассе не произойдет деэскалация конфликта до завершения парламентских и президентских выборов на Украине. Об этом 16 января в эфире одного из украинских телеканалов заявил украинский политолог, глава Центра правового анализа и политических рисков Павел Диденко, комментируя заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова о вводе миротворцев ООН на восток Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Солдаты ООН

«Это свидетельствует о том, что Россия не готова идти на деэскалацию конфликта на Донбассе до президентских выборов, возможно, до парламентских выборов в Украине. Она будет держать его замороженным», — прогнозирует Диденко.

По его словам, до выборов на Украине «не произойдет ничего существенного».

«Возможно, зайдут какие-то новые российские подразделения, которые будут тренироваться в боевых условиях, проводить военные учения, как это постоянно происходит. Но какого-то существенного прогресса по урегулированию я не ожидаю в ближайшее время», — сказал Диденко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что предложения США по миссии ООН на востоке Украины неприемлемы. Он напомнил, что Россия предложила ограничиться миссией ООН на линии столкновения сторон и охраны наблюдателей ОБСЕ на Донбассе.

«В ответ наши западные, прежде всего, американские коллеги выдвинули правило, которое выдумал Курт Волкер — представитель США по украинскому урегулированию. Эти правила заключались не в том, чтобы, как предусмотрено Минскими договорённостями, содействовать прямому диалогу между Киевом и ополчением и обеспечивать в этом диалоге при посредничестве ОБСЕ всех вопросов, а в том, чтобы ввести на Донбасс 30-тысячный военный контингент с тяжелыми вооружениями и взять под контроль весь периметр той территории Донбасса», — сказал Лавров.

Напомним, Украина, США, Германия и Франция настаивают, что миротворцы должны присутствовать на всей территории Донбасса, в том числе на неконтролируемом участке украинско-российской границы. По оценке американских экспертов, для развертывания миссии на востоке Украины может понадобиться около 20 тыс. военнослужащих из стран, не входящих в НАТО, и 4 тыс. полицейских. В апреле 2018 года президент Украины Петр Порошенко сообщил, что более 40 стран готовы участвовать в миротворческой миссии ООН на Донбассе.